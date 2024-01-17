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17/01/2024   8:24 ص

“خرائط غوغل” تُتيح التنقل بـ”الأنفاق”

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أضافت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة لخدمات تطبيق “Google Maps” الخاص بالخرائط، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية التنقل داخل الأنفاق.

وطرحت الشركة، وفقاً لموقع “9to5Google” التقني، الميزة الجديدة لمستخدمي نسخة أندرويد من التطبيق، وذلك بعد دعمه بخاصية البلوتوث لتمكينه من التقاط المواقع المخفية عن الأقمار الصناعية.

وجرى تصميم إشارات البلوتوث لمنح معلومات الملاحة وحركة المرور تحت الأرض، والتي لا يمكن الوصول إليها عبر إشارات نظام (GPS)، حيث تتاح الخدمة حالياً في عدد من المدن، أبرزها نيويورك وباريس وسيدني وريو. وفق “أخبار 24”.

“خرائط غوغل” تُتيح التنقل بـ”الأنفاق”

مال وأعمال
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