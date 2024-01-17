“استطلاعات الرأي” متاحة بقنوات “واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة (قيد التطوير) تمكّن المستخدمين من أصحاب القنوات إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها مع المتابعين.
وظهرت الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، في الإصدار التجريبي رقم “24.1.10.76” من التطبيق، والتي تُثري تجربة متابعي قنوات واتساب من خلال المشاركة في الاستطلاعات والتعليق عليها.
ويمكن إنشاء استطلاعات الرأي عبر فتح قائمة مرفقات الدردشة داخل القناة، حيث يمكن للمديرين تقييده باختيار واحد عن طريق تعطيل خيار الإجابات المتعددة، مما يوفر تجربة تصويت مرنة لمتابعي القناة. وفق “أخبار 24”.