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17/01/2024   8:23 ص

أدوية مُنخفضة التكلفة من “الزهور”

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أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “باث” البريطانية، أنه يمكن تطوير علاجات دوائية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة من خلال الزهور التي تنمو في المناطق الاستوائية.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “JACS Au” الطبية، أن العلماء نجحوا في تطوير تلك الأدوية عبر استخلاص إنزيم “OaAEP1” الموجود بزهرة “Oldenlandia affinis” الاستوائية، والذي يساعد في إنشاء بروتينات وببتيدات فائقة الصلابة.

وتفشل البروتينات والببتيدات أحياناً في إنتاج أدوية فعّالة؛ بسبب ميل بنياتها ثلاثية الأبعاد إلى الانهيار؛ وذلك بسبب حساسيتها الشديدة لدرجات الحرارة المرتفعة، ما يعيق دخولها خلايا الجسم المستهدفة. وفق “أخبار 24”.

أدوية مُنخفضة التكلفة من “الزهور”

طب وتداوي
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