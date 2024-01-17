الرياض تفتح ذراعيها لشركات “التقنية” العالمية

فتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية، إمكانية توسع مشاريعها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة؛ بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركزٍ للتقنية والابتكار في المنطقة.
واتفقت اجتماعات لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة Amazon أدم سيليبسكي، والرئيس التنفيذي Group Alibaba جاي مايكل إيفانس، على تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية وغيرها من مجالات التقنية.
وبحثت الاجتماعات زيادة الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحفيز الاستثمار من خلال تعزيز الشراكة في الحوسبة السحابية وحلول التجارة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار لخلق فرص واعدة في الاقتصاد الرقمي. وفق “أخبار 24”.