“الدولار” يقترب من “أعلى مستوى”

اقتربت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم (الأربعاء)، من أعلى مستوى لها في شهر، عقب تصريحات للبنك المركزي الأمريكي نتج عنها إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل.
وسجل الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة 103.35 نقطة ليظل قريباً عن أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر البالغ 103.42 نقطة، بينما تراجعت توقعات خفض سعر الفائدة في مارس إلى 62.2% مقابل 76.9% وفقاً لأداة فيد ووتش.
وجاء اليورو في آخر المعاملات عند أدنى مستوى له في شهر واحد وهو 1.0875 دولار، كما بلغ الين الياباني أدنى مستوى له ليصل إلى 147.45 للدولار، في حين سجل الجنيه الأسترالي زيادة جديدة بمقدار 1.2636 دولار. وفق “أخبار 24”.