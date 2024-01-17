“أمطار” على معظم المناطق حتى “السبت”

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الاقتراب من أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، في ظل استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من اليوم (الأربعاء) حتى يوم (السبت) المقبل.
ودعت إلى عدم السباحة في أماكن تجمع السيول؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مشيرةً إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على محافظة العرضيات، بالإضافة إلى مناطق الباحة وعسير وجازان.
ويُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والليث والقنفذة، مع تأثر منطقة الرياض بنفس الحالة لتشمل الرياض العاصمة والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ورماح وعفيف والدوادمي وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج وضرما والدرعية وحريملاء والقويعية والأفلاج ومنطقتي نجران والشرقية، وكذلك هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل. وفق “أخبار 24”.