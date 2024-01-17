“الناصر”: استمرار “الهجمات” يؤثر سلبا في السوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن أسواق النفط العالمية ستتكيف مع اضطرابات البحر الأحمر على المدى القصير، لكن استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن لمدة أطول سيؤدي إلى نقص عدد الناقلات بسبب طول الرحلات وتأخير الإمدادات، ويؤثر سلبا في السوق.
وتوقع الناصر أن تشهد سوق النفط قلة في المعروض بعد أن استنفد المستهلكون المخزونات بمقدار 400 مليون برميل في العامين الماضيين، وهو ما جعل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك المصدر الرئيسي للإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المتزايد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف رئيس أرامكو خلال تصريحات لـ”رويترز” أن الشركة لم تشهد تكرارا للهجمات على منشآتها النفطية.
كما توقع الناصر ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.5 مليون برميل يوميا في 2024 إلى 104 ملايين برميل يوميا.