هندرسون من الاتفاق إلى أياكس

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن النجم الإنجليزي الدولي “جوردان هندرسون” قائد الاتفاق يستعد للرحيل عن النادي بعد أشهر قلائل قضاها مع الفريق الذي انتقل إليه الصيف الماضي.
وذكر الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” أن هندرسون سيسافر إلى العاصمة الهولندية أمستردام قبل عطلة نهاية الأسبوع الجاري لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف أياكس.
وأضاف “رومانو” عبر حسابه على منصة X أن جميع الأطراف تعمل حاليًا على تسوية التفاصيل النهائية للعقد اليوم الأربعاء، على أن يجري اللاعب الكشف الطبي قبل التوقيع رسميًا للنادي الهولندي. وفق “أخبار 24”.
وكان هندرسون خاض 17 مباراة مع الاتفاق في دوري روشن للمحترفين سجل خلالها 4 أهداف، علمًا بأن الاتفاق يحل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.