نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > هندرسون من الاتفاق إلى أياكس
17/01/2024   1:58 م

هندرسون من الاتفاق إلى أياكس

+ = -
35

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن النجم الإنجليزي الدولي “جوردان هندرسون” قائد الاتفاق يستعد للرحيل عن النادي بعد أشهر قلائل قضاها مع الفريق الذي انتقل إليه الصيف الماضي.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” أن هندرسون سيسافر إلى العاصمة الهولندية أمستردام قبل عطلة نهاية الأسبوع الجاري لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف أياكس.

وأضاف “رومانو” عبر حسابه على منصة X أن جميع الأطراف تعمل حاليًا على تسوية التفاصيل النهائية للعقد اليوم الأربعاء، على أن يجري اللاعب الكشف الطبي قبل التوقيع رسميًا للنادي الهولندي. وفق “أخبار 24”.

وكان هندرسون خاض 17 مباراة مع الاتفاق في دوري روشن للمحترفين سجل خلالها 4 أهداف، علمًا بأن الاتفاق يحل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

هندرسون من الاتفاق إلى أياكس

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284877.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com