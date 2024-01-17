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رياضة > “الهلال” يُمدد إجازة “ميشايل”
17/01/2024   2:04 م

“الهلال” يُمدد إجازة “ميشايل”

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سمح الجهازان الفني والإداري لفريق الهلال، للمحترف البرازيلي ميشايل ديلغادو، بتمديد إجازته لظروفه الخاصة، وينتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الهلال الثلاثاء أو الأربعاء.

وكان الفريق الهلالي عاود نشاطه التدريبي مساء الاثنين بعد توقفه 16 يوماً تزامناً مع فترة توقف منافسات دوري روشن.

وفرض البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق برنامج اليوم الكامل هذا اليوم “الثلاثاء”، والذي بدأ بحضور اللاعبين صباحاً وتأديتهم حصة تدريب لياقية وبدنية، ثم البقاء في مقر المعسكر وتناول الغداء ثم تأدية حصة ثانية عصراً خُصصت للنواحي اللياقية والفنية. وفق “أخبار 24”.

وتقام التدريبات بغياب أكثر من 13 لاعباً دولياً سعودياً وأجنبياً، في الوقت الذي لم يشارك ياسر الشهراني في التدريبات لارتباطه بتطبيق برنامج تأهيلي حيث يعاني من إصابة في عضلة الساق.

“الهلال” يُمدد إجازة “ميشايل”

رياضة
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