الجاسر: إكسبو 2030 “محرك” اقتصادي كبير

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن إكسبو الرياض 2030 سيشكل إضافة للناتج المحلي الإجمالي من خلال الحراك الاقتصادي الكبير الذي سيشهده في قطاع النقل الجوي، والبحري، والبري.
وأوضح أن إكسبو 2030 سيسهم في نمو أعمال الخدمات اللوجستية بالمملكة، وانتعاش القطاعات الأخرى طيلة فترة المعرض البالغة 6 أشهر، ويدعم حركة التنقل والاستثمار في المملكة والمنطقة بشكل عام من خلال ارتفاع حركة الركاب والبضائع وزيادة معدلات الحركة الجوية كما سيعمل على تعظيم الفرص للمستثمرين والمقاولين.
وأضاف أن موقع إكسبو سيكون منصة عالمية للشركات الباحثة عن فرص استثمارية في المملكة سواء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أو مشاريع البنى التحتية الأخرى، كما أن استضافة هذا الحدث تعتبر فرصة استثنائية لإبراز الهوية السعودية ومشاريع التحول الطموحة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وأكد الجاسر لوكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تتمتع ببنية تحتية قوية متقدمة، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مبيناً أنه خلال الأشهر القليلة الماضية وبدعم ولي العهد حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية، قفزات عالمية في العديد من المؤشرات الدولية، إذ تقدمت المملكة 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نمواً في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وأنها تحتل المرتبة 13 عالمياً، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق.
ولفت إلى أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية إطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات لتسهيل حركة التنقل داخل المدن، كما تم تطوير وإطلاق خدمات نقل الركاب بالحافلات للربط بين المدن ويشمل ذلك 200 مدينة ومحافظة.