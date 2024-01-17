449 قضية “أحوال شخصية” يوميا

تلقت المحاكم السعودية 164 ألف قضية أحوال شخصية خلال عام 2023، بمعدل يومي متوسط يقدر بـ449 قضية يوميا.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل يقدر عدد جلسات قضايا الأحوال الشخصية في عام 2023 بأكثر من 388 ألف جلسة، وتم إصدار ما يزيد على 159 ألف حكم.
وأشارت بيانات وزارة العدل إلى تصدر منطقة مكة المكرمة بعدد قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم بـ 46.724 قضية، تليها منطقة الرياض بـ39.540 قضية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ22.608 قضية، ومنطقة عسير بـ11.208 قضية.
وسجلت منطقتا نجران، والحدود الشمالية أقل عدد قضايا أحوال شخصية على مستوى المملكة بـ1.672 قضية بمنطقة نجران، و1.994 قضية في منطقة الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.