البيئة: اكتمال خطة “سلاسل الإمداد” والطلب على المياه

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب للمياه في القطاع الحضري التي تنتج عنها مشاريع المياه كافة بالمملكة، وتشمل التجمعات السكانية والمشاريع التنموية العملاقة بالمملكة.
وقالت الوزارة إن هذه الخطة تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المائية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه كأحد محاور رؤية المملكة 2030.
وأبانت أن مشروع الخطة تم من خلال مراحل وخطوات مهمة حيث تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح على 35 منظومة إمداد؛ لخدمة أكثر من 14 ألف تجمع سكاني، كما تضمن المشروع مراجعة وتخطيط مسارات خطوط النقل والتصاميم الأولية لأطوال تجاوزت 18 ألف كم، لخدمة 775 بوابة استلام، وتعريف مواقع وسعات أكثر من 195 مليون متر مكعب من الخزن الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن الخطة ترتكز على افتراضات مدروسة وبيانات وإحصاءات دقيقة ويتم تحديثها بشكل دوري، وتواكب كافة متطلبات التنمية المستدامة، وتطبق أفضل معايير أمن الإمداد واعتبارات الطوارئ، وتستخدم قواعد البيانات في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريعها.
وأوضحت أنه تم إعداد الخطة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتمد على أسس القيمة الاقتصادية المضافة من مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث درست أكثر من 120 محطة، واستقبلت أكثر من 10 آلاف طلب من مختلف القطاعات، مما يعظم الفائدة من الأصول ويحقق مبادئ كفاءة الإنفاق.
وفق “أخبار 24”.