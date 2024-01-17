“رقمنة” الرياضية والاقتصادية و”ماليالم نيوز”

اعتمدت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنصّات الرقمية بشكل حصري لكلّ من “الرياضية”، و”الاقتصادية”، و”ماليالم نيوز” بدءاً من 19 يناير الجاري، وتعيينات جديدة لرؤساء التحرير ونوّابهم.
وتنسجم التغييرات مع استراتيجية التحوّل الرقمي والنموّ والتوسّع وسعي المجموعة لإبراز ودعم الجيل الثاني من كوادرها الصحافية والإعلامية لصناعة المحتوى الإعلامي النوعي وفقاً لمتطلبات المتابعين من كل أنحاء العالم.
وتتماشى هذه الخطوة مع التحوّلات الكبيرة التي تشهدها عادات استهلاك المحتوى الإعلامي التثقيفي في المنطقة، لاسيما مع ارتفاع نسبة متابعي الإعلام الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي والإعلام المسموع والمرئي.
وتعزّز التطوّرات الأخيرة كفاءة المجموعة التشغيلية مع جذب المزيد من الإعلانات عبر تكثيف الجهود التسويقية على منصّاتها الرقمية لصناعة وإنتاج محتوى يلائم الازدهار الذي يشهده سوق الإعلانات بالتوازي مع تطوير إنتاجاتها وخدماتنا الرقمية، المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وتضمن التغييرات الجديدة تعيينات على مستوى رؤساء التحرير، استجابة للحاجة المتزايدة لدعم وتهيئة الجيل القادم من الإعلاميين والصحافيين المبدعين القادرين على تلبية تطلّعات متابعي المجموعة بكافة الأجيال والخلفيات والاهتمامات.
وتضمنت التعيينات إبراهيم حميدي رئيساً لتحرير مجلة “المجلة”، وهو من الكفاءات الصحفية المتميزة وتدرج في مناصب تحريرية عدة بصحيفة الحياة على مدى 22 عاماً وكان مديراً لمكتبها بدمشق، ثم شغل منصب محرر أول دبلوماسي وكاتب متخصص في الشؤون السورية بصحيفة الشرق الأوسط منذ عام 2017، وأشرف على عملية التحول الرقمي لـ”المجلة” والتي حققت نتائج مبهرة بزيادة 1704 % في عدد المشاهدات سنوياً.
كما عُين فهيم الحامد مشرفاً عاماً للتحرير على “ماليالم نيوز”، و”أردو نيوز”، و”إندبندنت أردو”، لخبرته الواسعة وانخراطه لأكثر من 3 عقود في العمل الصحفي السياسي وتواجده في العديد من التغطيات لقضايا الشرق الأوسط وشؤون جنوب آسيا وإجرائه عشرات الحوارات مع زعماء سياسيين وشخصيات عالمية بارزة.
وعُين محمد البيشي رئيس تحرير مكلّف لصحيفة “الاقتصادية” إضافة لمنصبه كمدير تحرير في “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ” بالمملكة، وتدرج البيشي في المناصب التحريرية بين صحيفة “الشرق الأوسط” و”الاقتصادية” و”اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ” حتى أصبحت الأولى في مجال الاقتصاد الرقمي.
ورافق البيشي منصّات “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ” منذ بداياتها وكان له دور أساسي في النمو الذي شهدته لخبرته الواسعة كمحلّل اقتصادي وخبراته التحريرية.
ويأتي ذلك عقب القرار الاستراتيجي للمجموعة بضم “الاقتصادية” تحت مظلة “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”؛ ما سيتيح للصحيفة التركيز على أهم الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة بتحليلات معمّقة ودقيقة وتغطيات محلية نوعية وحصرية.
كما طالت التعيينات نوّاب ومساعدي رؤساء التحرير، لضمان ديمومة العمل التحريري ونقل الخبرات وخلق محتوى إعلامي عصري حيث عين محمد هاني نائباً لرئيس تحرير “الشرق الأوسط”، كأحد أهم الكفاءات التحريرية في العالم العربي، حيث تنقّل هاني بين المناصب التحريرية بصحيفة الحياة سابقاً و”الشرق الأوسط” حالياً، وإشرافه على التحوّل الرقمي الذي شهدته صحيفة العرب الأولى ضمن استراتيجية النموّ والتحوّل وخبرته الواسعة في أنظمة إدارة المحتوى الحديثة والعصرية.
كما عُين زيد بن كمي نائباً لرئيس تحرير “الشرق الأوسط”، والذي تقلد سابقاً العديد من المناصب التحريرية كمساعد لرئيس تحرير “الشرق الأوسط” ومدير قسم الاقتصاد في صحيفة “الشرق الأوسط”، إضافة لعمله كمدير لتحرير الصحيفة في المملكة بين عامي 2009 و2014، وهو يتمتّع بخبرة واسعة في الصحافة المكتوبة والمرئية، إضافة إلى تخصّصه بالاقتصاد ومشاركته اللامعة في العديد من المؤتمرات الدولية.
وشملت التعيينات نور نقلي في منصب نائب رئيس تحرير “عرب نيوز” بعد تدرّجها بين العديد من المهام التحريرية منها المساهمة القيّمة في إطلاق النسخة الرقمية لـ”عرب نيوز” باللغة الفرنسية عام 2020، إضافة إلى المقابلات الهامة التي أنجزتها مع شخصيات سياسية بارزة كالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وشاركت نقلي في تغطيات ناجحة لمؤتمرات رفيعة المستوى وحضرت بعض الجولات الدولية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وعينت مي الشريف مساعدة لرئيس تحرير “إندبندنت عربية” حيث شغلت العديد من المهام التحريرية آخرها الإشراف على مكتب الصحيفة بالرياض، وعملت بإدارة المحتوى الإبداعي وأنجزت برامج إبداعية ووثائقيات وأشرفت على حسابات التواصل الاجتماعي للصحيفة، فكانت جزءاً مهمّاً من مراحل تكوين الصحيفة وتطويرها.وفق “أخبار 24”.
وحول التغييرات الأخيرة، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: SRMG ” نفخر بما حقّقته المجموعة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية مع إطلاق استراتيجية النموّ والتحوّل الجريئة والطموحة والتي تعكس الحاجة المتزايدة لدى متابعينا إلى محتوى فكري وتثقيفي دقيق وعميق وعصري وذي مصداقية عالية.. واستثماراتنا ليست محصورة بتلبية الطلب المتزايد فحسب، بل وفي العثور على أفضل الطرق والوسائل والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف ولإرساء سياسة متّزنة تجمع الإرث الصحافي الغني مع الأدوات العصرية والرغبات المتجدّدة لجمهورنا الواسع”.
وعن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها المجموعة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي، اعتبرت الراشد أن هذا التحوّل يصبّ بالدرجة الأولى “في سعينا للحفاظ على دورنا الرائد في طليعة صناعة الإعلام في المنطقة، كما يتيح لمنصّاتنا إرضاء المتابعين بكافة الخلفيات والأعمار وبأدوات رقمية وعصرية”.