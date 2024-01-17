نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مذكرة لـ”أرشفة” و”رقمنة” قطاع الطاقة
17/01/2024   10:44 م

مذكرة لـ”أرشفة” و”رقمنة” قطاع الطاقة

+ = -
44

وقعت وزارة الطاقة ودارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تعاون في مجالات أرشفة ورقمنة المواد التاريخية بالوزارة، وتوثيق المصادر والمعلومات عن قطاع الطاقة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الجهتين، والتي تأتي انطلاقًا من رغبتهما في التعاون المشترك، تشجيع الدراسات التاريخية، وترميم المواد التاريخية بالوزارة، وتنظيم الفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والخدمات.

وينص التعاون بين الجانبين على إقامة مشروعات فنية وإعلامية، وتبادل المدربين والخبراء، وإعداد برامج ودورات وتطويرها.

ووقعت المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، تركي بن محمد الشويعر، ومساعد وزير الطاقة حمدان بن هزاع العتيبي من طرف الوزارة.وفق “أخبار 24”.

مذكرة لـ”أرشفة” و”رقمنة” قطاع الطاقة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885284916.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com