مذكرة لـ”أرشفة” و”رقمنة” قطاع الطاقة

وقعت وزارة الطاقة ودارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تعاون في مجالات أرشفة ورقمنة المواد التاريخية بالوزارة، وتوثيق المصادر والمعلومات عن قطاع الطاقة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات.
وتشمل المذكرة الموقعة بين الجهتين، والتي تأتي انطلاقًا من رغبتهما في التعاون المشترك، تشجيع الدراسات التاريخية، وترميم المواد التاريخية بالوزارة، وتنظيم الفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والخدمات.
وينص التعاون بين الجانبين على إقامة مشروعات فنية وإعلامية، وتبادل المدربين والخبراء، وإعداد برامج ودورات وتطويرها.
ووقعت المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، تركي بن محمد الشويعر، ومساعد وزير الطاقة حمدان بن هزاع العتيبي من طرف الوزارة.وفق “أخبار 24”.