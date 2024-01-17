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جديد المحليات > “الجوازات” تتيح العودة لمن “خرج ولم يعد”
17/01/2024   10:40 م

“الجوازات” تتيح العودة لمن “خرج ولم يعد”

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أفادت المديرية العامة للجوازات بأنه يتاح للمقيم الذي خرج من المملكة ولم يعد وانتهت تأشيرته أن يعود للمملكة بتأشيرة جديدة في أي وقت.

وردت “الجوازات” على سؤال عبر حسابها على منصة “إكس” من شخص كان مقيما بالمملكة وخرج بتأشيرة خروج وعودة وانتهت التأشيرة وهو خارج المملكة عما إذا كان يمكنه العودة بتأشيرة عمل جديدة.

وأوضحت أنه يمكن لمن خرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.

يذكر أن النظام كان يشترط سابقا على من خرج ولم يعد، مرور 3 سنوات إضافة إلى المدة المتبقية من تأشيرة الخروج والعودة قبل أن يسمح له بالعودة مرة أخرى، أو يسمح له بالعودة في أي وقت فقط على نفس صاحب العمل السابق.

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وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تتيح العودة لمن “خرج ولم يعد”

جديد المحليات
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