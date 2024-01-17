“تفعيل” لائحة “المواظبة” بتعليم الرياض

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على أهمية تفعيل لائحة السلوك والمواظبة المحدثة للعام الدراسي 1445 هـ، بشأن إجراءات التعامل مع الطلبة المتغيبين بدون عذر.
ووجهت مكاتب للتعليم، تعميماً للمدارس الحكومية والأهلية التابعة لها بضمان تقديم الخدمات التعليمية وعدم التسبب في انقطاع الطلاب، والتشديد على التعامل مع الطالب الذي يتكرر غيابه، سواء كانت أيام الغياب متصلة أو منفصلة، وفق الإجراءات التي نصت عليها اللائحة.
وحدد التعميم الإجراء المتخذ مع الطالب المتغيب 3 أيام بإعطائه إنذاراً أول وإحالته للموجه الطلابي لدراسة الحالة وتقديم الخدمات التربوية المناسبة له.
أما الطالب المتغيب لمدة 5 أيام فحدد التعميم الإجراء المتخذ معه، بإنذار ثانٍ وإشعار ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب، مع استمرار متابعة الحالة من قبل الموجه الطلابي.وفق “أخبار 24”.
وجاء في التعميم الإجراء المتخذ مع الطالب المتغيب لمدة 10 أيام، بمنحه إنذاراً ثالثاً واستدعاء ولي أمره وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب بالحضور، مع استمرار تقديم الخدمات التربوية والعلاجية للطالب ومتابعة حالته.
ويحال الطالب المتغيب لمدة 15 يوماً من إدارة المدرسة إلى مكتب التعليم، في حين ترفع إدارة المدرسة إلى مكتب التعليم تقريرًا عن وضع الطالب المتغيب لمدة 20 يوماً، مرفقاً بالإجراءات التي تمت بحقه.