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جديد المحليات > “نزع ملكية” عقارات لاستكمال “دائريّ مكة”
17/01/2024   10:42 م

“نزع ملكية” عقارات لاستكمال “دائريّ مكة”

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نزعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث “تقاطُع طريق الأمير سلطان وتقاطُع طريق المسجد الحرام”.

وأوضحت الهيئة أرقام العقارات الموجودة ضِمن مخطط نزع الملكية المعتمد، والمستندات المطلوبة لذلك، والتي تشمل نسخة من صكّ الملكية، ونسخة من الهُوِيّة الوطنية مدونًا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار، ووكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قِبل الوكيل.

ودعت لإرسال المستندات على البريد الإلكتروني: LANDS@RCMC.Gov.Sa، كما أتاحت رقمًا مجانيًا لتلقي الاستفسارات الخاصة بهذا الصدد.

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وفق “أخبار 24”.

“نزع ملكية” عقارات لاستكمال “دائريّ مكة”

جديد المحليات
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