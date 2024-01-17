منتدى لـ”الاستثمار” بالباحة

تشهد منطقة الباحة، إقامة منتدى الباحة للاستثمار، والذي سيكون الأول من نوعه والأضخم في تاريخ المنطقة، وذلك بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية.
ووجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بإقامة المنتدى خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، متانة الاقتصاد السعودي وقوته، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار رؤية المملكة 2030، والتي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي عبر حزمة من الإجراءات النوعية.
كما اطلع على جهود اتحاد الغرف السعودية في التعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة عموماً، ومنطقة الباحة على وجه الخصوص.
وناقش اللقاء، الذي حضره رئيس الغرفة التجارية بالباحة محمد بن سعيد المعجباني، ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد بن سعيد العمري، مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة، أبرزها إقامة منتدى الباحة للاستثمار، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.
وتسهم هذه الاستراتيجيات في رفع أداء الغرف التجارية بالمنطقة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودي، أن الباحة ستكون على موعد مع مناسبة اقتصادية، تتناسب مع ما تمر به من مرحلة تنموية مهمة، في ظل قيادة رشيدة سخرت جميع الإمكانات لها، وبعمل دؤوب غير منقطع من أمير المنطقة.
ولفت إلى أن المنطقة مهيأة للاستثمار، بفضل ما تمتلكه من مزايا تنافسية، مؤكداً أن المنتدى سيضع المنطقة على الخارطة الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال بالمملكة ومن خارجها.