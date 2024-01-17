8 اتفاقيات بـ”روشن لسلاسل الإمداد”

اختتمت مجموعة “روشن” أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال منتدى “روشن لسلاسل الإمداد”، الذي شهد توقيع 8 اتفاقيات شراكة جديدة، تجسد التزام المجموعة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة.
وشهد الملتقى تجمع أكثر من 800 من قادة سلاسل الإمداد المحلية والدولية لاستكشاف فرص التعاون مع مجموعة “روشن” في تحويل قطاع العقارات بالمملكة.
وتضع الاتفاقيات الثماني التي تم توقيعها خلال المنتدى إطاراً للتعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتصنيع والتدريب، وتسهم في تحسين قدرات “روشن” على تطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومتكاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع ونمو الاقتصاد وإدارة سلاسل إمداد مرنة ومستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وستتعاون مجموعة “روشن” مع “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” في إنشاء نظام للمعلومات الاستراتيجية وتبادل المعرفة، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية لمرافق التصنيع والمشاريع العقارية التابعة لمجموعة “روشن” والاستفادة من المعلومات وقواعد البيانات الذكية للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
واتفقت “روشن” و”الهيئة السعودية للمقاولين” على توحيد متطلبات ومراحل تأهيل واختيار المقاولين بالإضافة إلى مواءمة نظام تصنيف مقاولي القطاع الخاص لدى الهيئة مع متطلبات روشن لتحسين عملية اختيار المقاولين بشكل عام.
كما اتفقت وشركة “بارتانا” على التعاون في إنشاء أحدث مصنع لإنتاج الخرسانة الممتصة لثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية شركة بارتانا المبتكرة للخرسانة الماصة لثاني أكسيد الكربون.
ووقعت “روشن” و”بيور تك” اتفاقية لبحث فرص الشراكة في مجال حلول البناء المستدام، ومن ذلك تصنيع واستخدام إضافات “بيور تيك” الماصة لثاني أكسيد الكربون في مشاريع روشن ومشاريع التطوير الأخرى في المملكة، ويمكن استخدام منتج إضافات “بيور تيك” في مختلف مواد البناء والمنسوجات والبوليمرات المتنوعة من أجل تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
وتبحث “روشن” مع “إعمار السعودية” توقيع اتفاقية محتملة لتوسيع طاقة مصانع الأخشاب، مع التركيز على تصنيع الأبواب الخشبية الداخلية لمنازل مشاريع روشن إلى جانب تحديث الآلات ورفع القدرة الإنتاجية.
وستعمل المجموعة وشركة “كونيكتد إنوفيشنز” على استكشاف فرصة التعاون في تصنيع وتوزيع المقابس الكهربائية الآمنة والذكية في جميع دول الخليج العربي.وفق “أخبار 24”.
كما ستعمل مذكرة التفاهم بين مجموعة “روشن” وشركة “شوكو إنترناشيونال كيه جي” على التعاون من أجل إقامة مصنع لإنتاج النوافذ والأبواب من مادة بي في سي يو (PVC-U) في المملكة ووضع إطار للتعاون المستقبلي في مجالات أخرى.
وفي السياق، ستدرس “روشن” و”جروهي/ ليكسيل” فرصة الشراكة لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات والتركيبات الصحية في المملكة.