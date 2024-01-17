“تاسي” يواصل “نزف النقاط” للجلسة الثانية

واصل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية نزف النقاط في تعاملات اليوم (الثلاثاء) مسجلاً الخسارة الثانية على التوالي، ليصبح على بُعد 63 نقطة نزولاً لفقد موقعه فوق 12 ألف نقطة، جاء ذلك بضغط من تراجع أسعار 69 % من الشركات المدرجة، صاحب ذلك ارتفاع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وأخفق المؤشر في تعويض خسارته أمس، ليواصل الخسائر وينهي جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 12063 نقطة في مقابل 12077.58 نقطة ليوم أمس، بتراجع قدره 14.58 نقطة بنسبة 0.12 في المئة ، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 96 نقطة نسبتها 0.80 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاع السيولة المتداولة إلى 10.7 بليون ريال، في مقابل 9 بلايين بنسبة زيادة 18 %، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 0.08 % إلى 366 مليون سهم، في مقابل 365 مليوناً لليوم السابق، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 11 % إلى 610 آلاف صفقة في مقابل 551 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 10 % إلى 599 سهماً.
ومن أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 60 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 160 شركة أخرى، واستقرت أسهم 11 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس؛ ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.009 تريليون ريال بخسارة قدرها 49 بليوناً نسبتها 0.44%.
واستقرت مؤشرات 11 قطاعاً في المنطقة الحمراء، أكبرها خسارة التأمين الهابط 1.55 %، تلاه مؤشر المرافق العقارات بخسارة 1.44 %، ثم مؤشر السلع طويلة الأجل المنخفض 1.43%، وبلغت خسارة قطاع الطاقة 0.60 %.وفق “أخبار 24”.
في المقابل ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه المرتفع 3.37 %، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية الصاعد 2.95 %، ثم قطاع الاتصالات المرتفع 1.91 %، وصعد مؤشر المصارف 0.10 %.
وواصل سهم مجموعة “إم بي سي” تصدره للسوق وارتفع بنسبة 10% وصولاً إلى 60.1 ريال، لترتفع مكاسبه منذ إدراجه إلى 58% ، تلاه سهم كابلات الرياض المرتفع 6.65 % إلى 109 ريالات، في المقابل سجل سهم بترو رابغ أكبر خسارة في السوق بلغت 4.30 % إلى 9.57 ريال، تبعه سهم الوطنية بخسارة 4.10% إلى 20.12 ريال من تداول 374 ألف سهم.
وعاود مؤشر “نمو” تراجعه اليوم، هابطاً إلى مستوى 24516 نقطة في مقابل 24755 نقطة أمس، بخسارة 0.97 % ، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 15 % إلى 24 مليون ريال في مقابل 21 مليوناً، جاءت من تداول 2.1 مليون سهم في مقابل 1.06 مليون، بزيادة 98 %.