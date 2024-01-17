“سايس” يقود المغرب للفوز على تنزانيا

سجّل المغرب هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الثاني ليبدأ كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز كبير بثلاثة أهداف نظيفة على تنزانيا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين اليوم الأربعاء.
وتصدر المغرب المجموعة السادسة وله ثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكونجو الديمقراطية وزامبيا في وقت لاحق اليوم.
ومنح رومان سايس التقدم للمغرب بعد نصف ساعة من اللعب قبل أن يسجل عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.
وهدد المغرب مرمى منافسه منذ بداية المباراة حين أرسل زياش تمريرة عرضية لزميله عبد الصمد الزلزولي الذي مهد الكرة للمهاجم يوسف النصيري لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة التاسعة.
وسجل سايس الهدف الأول بعدما كان أسرع من يصل للكرة المرتدة من آيشي مانولا حارس تنزانيا الذي أبعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش.
وكاد النصيري أن يجعل النتيجة 2-صفر فور هدف القائد سايس لكن رأسيته بعد ركلة حرة لزياش مرت أعلى العارضة.
وحاول زياش وأطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء حوَّلها الحارس مانولا لركلة ركنية.
وأهدر النصيري فرصة خطيرة حين فشل في السيطرة على تمريرة عرضية وصلت إليه بالقرب من مرمى تنزانيا بعد نهاية الاستراحة. وفق “سبورت 24”.
وأطلق عز الدين أوناحي لاعب المغرب تسديدة مرتفعة من الجانب الأيسر في منتصف الشوط الثاني.
وتعرض نوفاتس ميروشي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف على أوناحي.
واستغل المغرب التفوق العددي، وأضاف أوناحي الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع البديل أمين عدلي وأطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب في الدقيقة 77.
وترك الهداف النصيري بصمته بعدما سدد مباشرة بعد تمريرة عرضية مسجلا الهدف الثالث الذي اُحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ويلعب المغرب أمام الكونجو الديمقراطية في قمة مباريات المجموعة يوم الأحد قبل مواجهة تنزانيا لمنافستها زامبيا.