“أدوبي” تدعم منتجاتها بـ”مزايا الذكاء”

أضافت شركة “أدوبي” الأمريكية، مجموعة من الميزات الجديدة إلى برنامج تحرير الفيديو الشهير “Premiere Pro”، وأبرزها علامات فئات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة على مدونتها الرسمية، أن علامات فئة الصوت تحدد المقاطع تلقائيًا، وتسميها بأيقونات للحوار أو الموسيقى أو المؤثرات الصوتية أو الضوضاء المحيطة، ما يسمح للمحررين بالوصول بنقرة واحدة إلى الأدوات الأكثر صلة بكل نوع من أنواع الصوت.
كما كشفت عن أداة تحسين الكلام بالذكاء الاصطناعي، والتي تزيل الضوضاء غير المرغوب فيها وتحسن الحوار المسجل بشكل سيئ، حيث ستكون متاحة لجميع مستخدمي النسخة التجريبية من البرنامج اعتبارًا من فبراير المقبل. وفق “أخبار 24”.