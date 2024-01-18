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18/01/2024   9:39 ص

“آبل” تقسّم “متجر التطبيقات”

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قررت شركة “آبل” الأمريكية، إجراء تغييرات كبيرة على متجر التطبيقات “App Store” لمواءمته مع متطلبات دول الاتحاد الأوروبي، ومن أبرزها تقسيم المتجر إلى قسمين للتوافق مع التحميل الجانبي في هذه الدول.

وتدرس الشركة تقديم متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وتمكين المستخدمين في أوروبا من تحميل التطبيقات بشكل جانبي بموجب قانون الأسواق الرقمية، كما ستسمح للمطورين باستخدام أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية.

وتمتلك “آبل” مهلة حتى 7 مارس المقبل للامتثال للوائح مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي ستسمح بالتحميل الجانبي للتطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون. وفق “أخبار 24”.

“آبل” تقسّم “متجر التطبيقات”

مال وأعمال
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