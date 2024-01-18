انطلقت من العاصمة الرياض مجموعة “فوج”؛ أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق بالمنطقة، في حفل إطلاق رسمي، رعاه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وسط حضور لافت لأكثر من 800 مهتمّ ومختصّ في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.
ويأتي إطلاق المجموعة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحوُّلاً في كافة الأصعدة، وما يصاحب ذلك من حاجة ماسّة لتسويق وإبراز لهذا التحول على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، فضلاً عن تأهب المملكة لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، مثل: “إكسبو 2030″، و”كأس العالم 2034″، وهي مناسبات وأحداث توسّع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة وواعدة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة فوج، رياض بن حمد الزامل، أن هذا الاتحاد يعمل وَفْق منظومة اتصاليّة متكاملة تجمع بين قوة التواصل والتخطيط والإبداع، وتعمل وَفْق إستراتيجية تقوم على دعم المحتوى بمختلف مجالاته الإبداعي والرقمي والاتصالي والتسويقي، والمتعلّق بإدارة وتحليل البيانات.
وأشاد الزامل بدور الكفاءات السعودية في رفع مستوى الإعلام والاتصال التسويقي بالمملكة، مضيفاً أن المجموعة أنشأت عددًا من الشراكات الإستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في مجالاتها، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة “فوج” ريان بن فهد الطعيمي، أن المجموعة تتكون من 10 شركات رائدة في مجالات الإعلام والتواصل التسويقي، موضحاً أن فوج وضعت أُسُساً راسخة ومتينة لتصبح المجموعة وجهة واحدة لحلول تسويقية شاملة تضم سلسلة مترابطة من الشركات الأكثر تميزاً وابتكاراً في قطاع الإعلام والتواصل والتسويق، بفريق يتجاوز 500 موظف من الكفاءات المتميزة والنوعية في هذا القطاع.
يُشار إلى أن مجموعة “فوج” تُعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، إذ تمثل نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى وإنجازها.