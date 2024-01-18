“المنتجات العضوية” لا تختلف عن “التقليدية”

أكّدت خبيرة التغذية التكاملية الأمريكية شيلا كادوجان، أن المنتجات العضوية يمكن أن تحتوي على بعض الامتيازات، لكن ذلك لا يعني أنها أكثر أمناً من المنتجات التقليدية.
ونفت شيلا، وفقاً لموقع “studyfinds” الطبي، صحة ما يتردد بشأن الفارق الكبير بين الأغذية العضوية وغيرها، مشيرةً إلى أن الشركات المنتجة تروج لذلك فقط من أجل زيادة مبيعاتها.
ودللّت على ذلك بأن كلا من الأغذية العضوية وغير العضوية يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بالبكتيريا، إلى جانب تحملهم ميزانية إضافية لشراء المنتجات العضوية، موصيةً فقط بتحري الدقة عند شراء الخضراوات والفواكه وغسلها جيداً. وفق “أخبار 24”.