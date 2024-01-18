سماء غائمة و”أمطار” على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود سماء غائمة جزئيا إلى غائمة (الخميس)، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على 8 مناطق.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس، إن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وشرق حائل، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.