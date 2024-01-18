“الألعاب” تؤذي “السمع”

حذّرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ساوث كارولينا” الأمريكية، من أن مدمني ألعاب الفيديو معرضون لخطر الإصابة بالصمم أو بطنين الأذن، وذلك بسبب مستويات الصوت المرتفعة بشكل مفرط في أجهزة الألعاب الخاصة بهم.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “BMJ” الطبية، أن مستويات الصوت القادمة من وحدات التحكم في الألعاب، يمكن أن ترتفع لتكون بمثابة رشقات نارية قصيرة تصل إلى 119 ديسيبل، أي ما يعادل ضجيج جرافة أو دراجة نارية.
وجاءت هذه النتائج بعد تحليل فحوصات السمع لأكثر من 50 ألف لاعب من 6 دول مختلفة، حيث لفتت الدراسة إلى ضرورة التوعية بالمخاطر المحتملة للألعاب، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الاستماع الآمن بين اللاعبين. وفق “أخبار 24”.