العلماء يكشفون سبب “فشل اللقاحات”

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة “سان دييغو” بكاليفورنيا، السبب وراء فشل لقاحات العنقوديات الذهبية (SA) بشكل متكرر في التجارب السريرية، ما يؤدي إلى عدم فعالية تلك اللقاحات.
وأفادت الدراسة المنشورة بدورية “Cell Reports” الطبية، بأن بكتيريا العنقوديات الذهبية يمكنها التلاعب بالجهاز المناعي البشري، حيث تحفز إطلاق الأجسام المضادة غير الفعالة، ما يجعل اللقاحات عديمة الفائدة.
وتعيش العنقوديات الذهبية عادةً بشكل غير ضار في الأنف لدى 30% من البشر، إلا أنها سبب رئيسي للإصابات المكتسبة في المستشفيات وفي الأماكن العامة، وفشل الأطباء مراراً في إيجاد لقاحات مضادة لها. وفق “أخبار 24”.