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18/01/2024   9:46 ص

“غوغل” تتيح البحث بـ”الإيماءات”

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كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، عن طريقة جديدة للبحث على هواتف أندرويد، والتي تسمح للمستخدمين بالبحث من أي مكان باستخدام الإيماءات.

وأطلقت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، على الميزة الجديدة اسم “Circle to Search” للبحث بالإيماءات مثل وضع دائرة، أو تحديد إطار، أو الخربشة، أو النقر، لتسهيل البحث أثناء إجراء المكالمات أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

كما يمكن تفعيل الميزة أثناء الدردشة في تطبيقات المراسلة، و يستطيع المستخدم كمثال البحث عن مطعم ما ببساطة عبر النقر على اسمه، حيث يُظهر غوغل كافة التفاصيل عن ذلك المطعم على الفور. وفق “أخبار 24”.

“غوغل” تتيح البحث بـ”الإيماءات”

مال وأعمال
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