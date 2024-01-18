أيمن يحيى يغادر “معسكر الأخضر”

أعلن لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر، أيمن يحيى مغادرته لمعسكر الأخضر المشارك حاليًا في كأس آسيا 2023 بالدوحة.
ونشر أيمن يحيى عبر حسابه الشخصي في منصة سناب شات رسالة شكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعلن مغادرته للدوحة.
وأكد يحيى أنه يتمني لكل زملائه المشاركين في البطولة التوفيق، لافتًا إلى أنه كان يتمنى المشاركة في البطولة لكن الظروف حالت دون ذلك.
وقص المنتخب الوطني السعودي شريط النسخة الجارية من كأس آسيا 2023 بتحويل تأخره بهدف لفوز بثنائية على نظيره العماني خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.
وفق “سبورت 24”.