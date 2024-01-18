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رياضة > “النصر” يُكثّف مفاوضاته مع وكيل “فوفانا”
18/01/2024   9:59 ص

“النصر” يُكثّف مفاوضاته مع وكيل “فوفانا”

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علمت مصادر أن المدير التنفيذي لنادي النصر قد عقد عدة اجتماعات عن طريق “الزوم” مع وكيل أعمال محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العاجي سيكو فوفانا خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إلى أن جويدو يسعى خلال هذه الاجتماعات لإقناع فوفانا ووكيل أعماله بالموافقة على إعارته أو بيع عقده خلال فترة التسجيل الحالية بناءً على التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني للفريق لويس كاسترو.

وأوضحت المصادر أن كاسترو قد أوصى بالتوقيع مع حارس أجنبي بديلاً له وأكدت ذات المصادر أن الطرفين لم يصلا بعد إلى أي اتفاق حول اللاعب فوفانا. وفق “سبورت 24”.

“النصر” يُكثّف مفاوضاته مع وكيل “فوفانا”

رياضة
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