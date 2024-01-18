680 براءة اختراع لجامعة “الإمام عبدالرحمن”

سجلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 680 براءة اختراع في العديد من التخصصات والمجالات خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2014 إلى 2023.
وقال نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للبحث العلمي والابتكار، فهد الحربي، إنه تم تحقيق 428 اختراعاً مسجلاً، و252 اختراعاً ممنوحاً خلال العشر سنوات الماضية.
وأكَّد أن هذه الاختراعات ركزت على محور صحة الإنسان والطاقة واستدامة البيئة والتقنيات الطبية، منها ابتكار يد صناعية تعتمد على تقنية الروبوت يتم تحريكها بناءً على الإشارات الكهربائية من الدماغ، وابتكار نسيج طبي يقاوم انتشار الفيروسات.
وأفاد أن الاختراعات المتعلقة بصحة الإنسان بـلغت 112 اختراعاً، وفي اقتصاد المستقبل 25 اختراعاً، وفي الريادة في مجال الطاقة والصناعة 64 اختراعاً، وفي استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية 51 اختراعاً، منوهاً بأن الهدف من هذه الابتكارات هو أن يكون لها أثرٌ اقتصادي واجتماعي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 100 جامعة عالمية لتسجيل براءات الاختراع، حيث حصلت في عام 2021م على المرتبة الـ 58 عالمياً، و3 محلياً بـ 45 براءة اختراع، كما حلت الجامعة في عام 2022م في المرتبة الـ 79 عالمياً، و3 محلياً بـ 42 براءة اختراع.