“دراسة” نفقات ومصاريف المنشآت “الصحية”

علمت مصادر أن المجلس الصحي السعودي شرع بدراسة الحسابات الصحية الوطنية لعامي 2022م و2023م، من خلال جمع البيانات المالية من جميع الجهات الصحية المقدمة للخدمة والجهات ذات العلاقة.
وخاطب المجلس المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص مطالبا إياها بتزويده بالبيانات المالية لعامي 2022م و2023م، مثل النفقات الجارية، وأجور ومزايا العاملين، والتوريدات والمستهلكات الطبية، والأدوية والمواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، والتوريدات والمستهلكات غير الطبية، وصيانة ونظافة وتغذية خدمات مرافق عامة (كهرباء، ماء، وقود …إلخ).
كما تضمنت البيانات التي طلبها المجلس من المنشآت الصحية المصاريف المكتبية، ومصاريف إدارية (بدون العمالة الإدارية)، وإهلاك رأس المال الثابت، والنفقات الجارية الأخرى، والنفقات الرأسمالية، والأراضي والأبنية، والأثاث والمفروشات غير الطبية، والأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية، والعربات والمركبات. وفق “أخبار 24”.