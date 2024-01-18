اكتمال إطلاق “التجمعات الصحية” بالمملكة

أكملت وزارة الصحة المرحلة الأولى من التحوّل بإطلاق التجمعات الصحية بالمناطق كافة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز قدراته ومكانته كقطاعٍ فعال ومتكامل.
وأضافت أن هذا الإطلاق يسهم في تسهيل رحلة المستفيد من خدمات الرعاية الصحية، بدءاً من مراكز الرعاية الأولية وصولاً إلى التحويل للمستشفى المناسب في وقت يتناسب مع حالة المستفيد واحتياجه، مضيفة أن التجمعات الصحية تعمل على إحداث تغيير جذري في الرعاية التي تقدم للمستفيدين وفق نموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال تحويل جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية في أنحاء المملكة.
ولفتت إلى أن كل تجمع صحي يخدم نحو مليون شخص، كما يحتضن مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية في نطاقه، ليتمكن المستفيد في أثناء مراجعته للتجمع من الحصول على الخدمات المطلوبة عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديم الخدمة وضمان رضا المستفيدين.
وأكدت أن التجمع سيكون مسؤولاً أيضًا عن صحة السكان في نطاقه عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الدورية المبكرة للجميع أو التعاون مع الجهات الأخرى لإيجاد بيئة مجتمعية أكثر صحة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التجمعات تنفذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع ورفع وقايته، عبر العديد من البرامج، كبرامج تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وبرامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.