“36 مليوناً” لمزراعي المحاصيل البعلية

وصل إجمالي عدد المزارعين المدعومين في المحاصيل البعلية إلى أكثر من 3 آلاف مستفيد، بقيمة إجمالية تجاوزت 36 مليون ريال، مما يساعد على توفير إمدادات غذائية محلية مستقرة، ويسهم في رفع الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية، من خلال تطوير أنظمة الإنتاج الزراعي المستدام.
وأوضح برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، أن المحاصيل البعلية المدعومة شملت، القمح والشعير والبطيخ البعلي، والسمسم، والدخن، والذرة الجيزانية، مضيفا أنه يعمل الآن على تعديل الممارسات الزراعية في السمسم والدخن؛ لتتوافق مع الميكنة الزراعية.
ولفت إلى أن عدد مزارعي محصول الدخن المدعومين من قِبل البرنامج بلغ أكثر من ألف مستفيد في العام المنصرم، مما كان له كبير الأثر في توفير إمدادات غذائية مستقرة، مضيفا أن مبادرة الميكنة الزراعية حققت نجاحاتٍ في تقليل تكلفة الإنتاج في محاصيل القمح والشعير بنسبة تجاوزت 70% كما حققت بعض التقنيات المطبقة في المزارع النموذجية زيادة في إنتاجية السمسم بنسبة تتجاوز 100%.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من قبلها أسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج، وإحياء المزارع المهجورة؛ مما كان له الأثر في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي؛ حيث يساعد حرث الأراضي الزراعية والمدرجات، على تغلغل مياه الأمطار والسيول للمتكونات السطحية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المحاصيل البعلية تُعد إحدى الفئات الثماني التي يدعمها برنامج “ريف السعودية”، بجانب قطاعات، العسل، البن، الورد، الفواكه، مربي الماشية، صغار الصيادين، والقيمة المضافة، حيث يسعى البرنامج من خلال دعم تلك القطاعات إلى تحقيق الاستدامة، وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة دخولهم.