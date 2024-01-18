“مورياسو”: منتخب العراق قوته في الجماعية

أكد المدير الفني لمنتخب اليابان هاجيمي مورياسو، أنه يجب علىهم الاجتهاد وتقديم الأفضل لتحقيق لقب كأس آسيا 2023.
ويستعد منتخب اليابان لمواجهة أمام العراق، غدا الجمعة، في الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنهم جاهزون لتقديم أداء أفضل حتى من الأداء الذي كان أمام فيتنام.
وأضاف، أنهم يحللون الأداء دائماً، لافتا إلى أن منتخب العراق يلعب كمجموعة واحدة، وقوتهم في الجماعية.
وكان المنتخب اليابان قد فاز على نظيره الفيتنامي بنتيجة 4-2، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس آسيا 2023. وفق “سبورت 24”.
ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة الرابعة بكأس آسيا بجانب منتخبات العراق، فيتنام، وإندونيسيا.