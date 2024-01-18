مدرب “العراق”: مواجهة “اليابان” صعبة ورائعة

يرى المدير الفني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، أن مباراتهم أمام نظيرهم الياباني ستكون صعبة ورائعة؛ حيث يعدون المنتخب الأفضل في القارة لما يمتلكونه من محترفين في أكبر وأهم الدوريات الأوروبية.
وأوضح المدير الفني للمنتخب العراقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليابان الذي عُقد اليوم الخميس، أن لاعب فريقه دانيلو السعيد أخبره بمعاناته مشاكل شخصية؛ حيث يمر بحالة غير جيدة فاجتمع به وأصر اللاعب على المغادرة.
وأشار كاساس إلى أن مدافع فريقه سعد ناطق سيكون جاهزاً للمشاركة أمام اليابان في حال قرر هو الدفع به خلال اللقاء الذي سيُقام يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023. وفق “أخبار 24”.