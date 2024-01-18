أخصائية: فوائد مرق العظام “أسطورة”

نفت أخصائية روسية ما يتردد عن فوائد مرق العظام لتحسين حالة الجلد وعلاج المفاصل وبناء كتلة عضلية، مؤكدة أنه ليس غنيًا بالبروتين والكولاجين كما يشاع.
وشددت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، على أن الكولاجين الموجود في مرق العظام لا يتحول مباشرة إلى الجلد أو المفاصل والعضلات، بل يتحلل في المعدة إلى أحماض أمينية يحولها الجسم حسب الأولوية إلى مناطق الجسم.
وحذرت من طول فترة تناول هذا المرق، لأن عواقبه أكثر خطورة، خاصة للأشخاص الذين يعانون مرض النقرس وحصى الكلى ولديهم ميل إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن هذا المرق يحتوي على نسبة عالية من البيورينات التي تحفز عملية تركيب حمض البوليك بكميات كبيرة، وحمض البوليك يسبب ضررا للمفاصل مثل النقرس، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.