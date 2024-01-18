البليهي “المنقذ”.. أهداف قاتلة واحتفالات مثيرة

خطف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال علي البليهي الأنظار بعد هدفه الرائع في الوقت القاتل من مباراة الأخضر أمام عمان.
وسجل البليهي هدف الفوز للمنتخب السعودي في المباراة عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء الذي أُقيم أول أمس في مستهل مشوار الأخضر بكأس آسيا، والنتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق، لكن البليهي أدرك هدف الفوز وواصل لعب دور المنقذ، سواء مع الأخضر أم ناديه الهلال.
ولم يكتفِ البليهي بدوره الدفاعي المميز وصراعاته البدنية التي لم يخسر أيا منها، ولكنه سجل هدفا مؤثرا يساوي 3 نقاط ثمينة، وصاحبه كالعادة احتفال مثير.
واحتفل البليهي بطريقة البالونة التي انتشرت بشكل واسع وأشعلت حماس الجمهور السعودي الشغوف بمتابعة مشوار الأخضر في كأس آسيا.
ما فعله البليهي أمام منتخب عمان لم يحدث لأول مرة خلال الموسم الحالي، فالمدافع القوي نجح في تسجيل هدف التعادل القاتل لنادي الهلال في شباك نافباخور الأوزبكي وأنقذ فريقه من خسارة مؤكدة في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
هدف البليهي في مرمى نافباخور منح الهلال نقطة الانطلاقة نحو ختام دور المجموعات في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا.
وعاد البليهي ليفك طلاسم الفيحاء التي استعصت على نجوم بحجم الهداف الصربي أليكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وسافيتش وغيرهم ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 86 قبل أن يضيف ميتروفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع. وفق “سبورت 24”.
سجل البليهي في شباك الفيحاء بدوري روشن واحتفل لأول مرة على طريقة البالونة، التي قال عنها: “لا أعرف من نكونكو الذي يقولون إني أقلده. الاحتفال خاص بي وانتظرت طويلا حتى سجلت وقمت به”.
ويعد مهاجم تشيلسي، الفرنسي كريستوفر نكونكو أول من احتفل بهذه الطريقة عندما كان لاعبا في صفوف لايبزج الألماني، لكن البليهي أكد أنه لا يعرفه وصمم هذا الاحتفال على طريقته الخاصة التي نالت إعجاب الجماهير.
احتفال البليهي أمام عمان منح الهدف الثمين الذي سجله نكهة خاصة وزاد من شعبية مدافع الهلال.