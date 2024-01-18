النائب العام يوجه بالإنهاء “العاجل” للقضايا

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، (الخميس)، ضرورة إنهاء القضايا وفق النظام بشكل عاجل، خاصة قضايا الموقوفين، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم ورعاية حقوقهم المكفولة نظاماً.
جاء ذلك خلال تفقده النيابة العامة بمنطقة جازان ونيابات محافظات صامطة، وأحد المسارحة، وأبوعريش، حيث التقى بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال، والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية.
وأشار إلى ضرورة العمل التكاملي بين النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل القضائي النيابي، وتحقيق العدالة الجزائية الناجزة.
والتقى المعجب عدداً من المحامين والمراجعين والمراجعات، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام. وفق “أخبار 24”.
وتعدُّ هذه الجولة امتداداً لجولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة؛ للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.