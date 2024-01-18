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جديد المحليات > مشروعات تنموية “مليونية” لـ”الغاط”
18/01/2024   10:24 م

مشروعات تنموية “مليونية” لـ”الغاط”

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دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، (الخميس) عدداً من المشروعات التنموية في محافظة الغاط، خلال زيارته التفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وافتتح أمير الرياض، مبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على مساحة 17 ألف متر، بتكلفة 10 ملايين ريال، كما دشن مبنى إدارة الدفاع المدني بمساحة تزيد علي 6.5 ألف متر بتكلفة 10 ملايين ريال.

كما افتتح الطريق الذي يربط بين محافظة الغاط والزلفي بمسافة 35 كيلومتراً بتكلفة تزيد على 45 مليون ريال، واطلع أيضا على عدد من المشاريع التي تمت خلال العام الماضي، حيث اطلع على مبنى فرع وزارة التعليم الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر ويحتوي على 3 مبانٍ بتكلفة 30 مليون ريال.

وترأس أمير الرياض، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، حيث أكد أمير الرياض أن زيارات المحافظات تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة بكل ما يهم المواطن. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن جدول الأعمال للاجتماع كان جيدًا ومركزًا، وتم العمل عليه من قبل المحافظ وفريق العمل المعني، معربًا عن تمنياته بأن تكون نتائج الزيارة واضحة وجليّة فيما سيتحقق على أرض الواقع مستقبلاً.

واستمع أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.

كما اطلع على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزُوّار المحافظة.

مشروعات تنموية “مليونية” لـ”الغاط”

جديد المحليات
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