“الداخلية” تطلق تحدي “أبشر 2024”

أطلقت وزارة الداخلية “تحدي أبشر 2024” في نسخته الرابعة تحت شعار “نبتكر لمستقبل أذكى”، لإتاحة الفرصة للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر، والتي تشمل: “أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية ، أبشر ميدان”؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار المستفيدين من خدمات أبشر.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التسجيل في التحدي مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم، وذلك عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي من خلال ثلاث مراحل؛ وهي: مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار والمراجعة والتقييم حتى (14 أبريل 2024م )، ومرحلة تحديد الأفكار المتأهلة من 15 أبريل حتى 11 مايو 2024، ومرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 11 مايو 2024م.
وتستهدف مجالات تحدي أبشر، أفكارا إبداعية وحلولا ذكية عبر استخدام الهوية الرقمية لتعزيز دور وزارة الداخلية في الأمن والسلامة لتقديم تطبيقات وخدمات مبتكرة إبداعية داخل المملكة وخارجها التي يحتاجها مستفيدو أبشر، وتطوير خوارزميات ذكية وإعادة هندسة الإجراءات لتحسين الخدمات الحالية، وبناء خدمات جديدة إبداعية تعزز من التحول الرقمي بطرق ذكية مبتكرة، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتويات الصوتية والنصية والمرئية، التي تسهم في فهم البلاغات والقضايا. وفق “أخبار 24”.
ويهدف التحدي إلى تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي، وتحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته “العميل أولًا” وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.