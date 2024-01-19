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19/01/2024   2:46 م

“الأحماض النووية” تقتل “خلايا الدماغ”

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أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة “Northwestern Medicine” الأمريكية، أن التعرّض لبعض أنواع الحمض النووي الريبي (RNA) قد يلعب دورًا رئيسيًا في موت الخلايا العصبية بالدماغ والإصابة بالزهايمر.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Neuroscience” العلمية، أن الخيوط القصيرة السامة من هذه المادة تساهم في موت خلايا الدماغ وتلف الحمض النووي في أدمغة مرضى الزهايمر وكبار السن.

وعادةً ما تتسبب خيوط الحمض النووي الريبي القصيرة في المحافظة على الذاكرة عند كبار السن فيما يعرف بظاهرة “SuperAgers”، إلا أن وظائفها الحيوية تختلف اختلافاً تاماً عند تسممها، ما يؤدي إلى عكس النتائج على المرضى. وفق “أخبار 24”.

“الأحماض النووية” تقتل “خلايا الدماغ”

طب وتداوي
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