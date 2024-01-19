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19/01/2024   2:43 م

“تنبيهات” للنوم من “إنستغرام”

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لجأ تطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، لإرسال تنبيهات ليلية للمستخدمين من المراهقين لحثهم على إغلاق هواتفهم والخلود إلى النوم، وذلك للتقليل من تأثير شاشات الهواتف على صحتهم.

وتظهر هذه الخاصية الجديدة غير القابلة للإيقاف، وفقاً لموقع “engadget”، للمستخدم في حالة قضاء أكثر من 10 دقائق في تصفح مقاطع “الريلز” والرسائل المباشرة في وقت متأخر من الليل.

كما تنبثق التنبيهات للمراهقين الذين لم يقوموا بتفعيل خاصية “Take a Break” بالتطبيق، حيث تتضمن هذه التنبيهات رسالة غير قابلة للحذف تنص على أنه يجب التفكير في إغلاق التطبيق لتأخر الوقت. وفق “أخبار 24”.

“تنبيهات” للنوم من “إنستغرام”

مال وأعمال
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