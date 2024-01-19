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جديد المحليات > “الغطاء النباتي” تحدد 51 موقعًا لـ”التخييم”
19/01/2024   2:40 م

“الغطاء النباتي” تحدد 51 موقعًا لـ”التخييم”

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حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 51 موقعًا مختلفًا على مستوى المملكة للتخييم، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها لإصدار تصريحات التخييم الفورية في مختلف المناطق، لتسهيل تجربة المتنزهين والراغبين في التخييم، وسرعة الحصول على التصاريح اللازمة للاستمتاع بمناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء.

وتشمل المواقع المتاحة للتخييم في المنصة؛ 8 مناطق على مستوى المملكة، بطاقةٍ استيعابية إجمالية تتجاوز 13,650 مخيَّمًا، حيث يمكن للراغب في التخييم، التقديم للحصول على التصريح خلال دقائق في خطوات بسيطة، عبر تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع، والموافقة على التعهد.

وأهاب المركز بالمتنزهين الراغبين في التخييم إلى المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال ترك المكان نظيفًا بعد التخييم، وتجنب القيادة في غير المسارات المخصصة، والامتناع عن استخدام الفحم والحطب المحلي؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

ونوّه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم، والتأكد من حالة الطقس قبل التوجه إلى المخيم، واصطحاب معدات الإسعافات الأولية وكميات كافية من المياه والطعام، والاحتراس من الحياة البرية، واستخدام نار المخيم بطريقة آمنة واستعمال الأدوات المناسبة لإشعالها بما يحافظ على الغطاء النباتي.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

نوّه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم

نوّه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم

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وفق “أخبار 24”.

“الغطاء النباتي” تحدد 51 موقعًا لـ”التخييم”

جديد المحليات
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