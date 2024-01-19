“بي إم دبليو” تدخل عالم “الروبوتات البشرية”

دخلت شركة المحركات الألمانية “بي إم دبليو” في منافسة شرسة مع شركة “تسلا” الأمريكية، بعد كشفها عن روبوتها البشري الأول “Figure 01” الذي يجري تصنيعه حالياً بمصنعها في ولاية “ساوث كارولينا” بالولايات المتحدة.
وجاء ذلك وفقاً لصفقة تجارية بين الشركة ومجموعة “Figure” لتطوير الروبوتات، حيث لم تكشف “بي إم دبليو” حتى الآن عن عدد وموعد طرح روبوتاتها البشرية بعد إتمام مرحلتي التصنيع والاختبار.
فيما أفادت الشركة المطورة بأن الروبوتات ستكون قادرة على تنفيذ 5 مهام رئيسية، وهي نقل الصناديق، والاختيار من بينها، ووضعها في أماكن محددة، إلى جانب قدرتها على تفريغ الحمولات وإعادة تحميلها مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.