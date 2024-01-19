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جديد المحليات > أمطار رعدية و”برد” بـ4 مناطق
19/01/2024   2:35 م

أمطار رعدية و”برد” بـ4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كلم/ساعة تصل إلى 50 كلم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى أعلى من مترين. وفق “أخبار 24”.

أمطار رعدية و”برد” بـ4 مناطق

جديد المحليات
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