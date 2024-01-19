“فيسبوك” تتجسس عبر “العلامات التجارية”

أكّدت دراسة حديثة أجرتها منظمة “Consumer Reports” لتحليل البيانات، أن منصة “فيسبوك” تحصل على بيانات المستخدمين عبر تلقيها تقارير من عشرات الآلاف من الشركات والعلامات التجارية التي تعرض منتجاتها على المنصة.
وأفادت الدراسة التي استمرت 3 سنوات وشارك بها العديد من المتطوعين، أن إجمالي الشركات التي اكتشفوا سحبها للبيانات بلغ نحو 187 ألف شركة وعلامة تجارية، وذلك بعد استخدام أداة لسحب البيانات باسم “DownloadYour Information”.
وتضمّنت قائمة الشركات المدرجة عدداً من العلامات التجارية الشهيرة، مثل “وول مارت” و”أمازون”، إلى جانب شركة “أكسيوم” التي أكدت مسبقاً قدرتها على الوصول لأكثر من 2.5 مليار مستخدم مستهدف بالتسويق. وفق “أخبار 24”.