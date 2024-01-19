أسعار النفط تتراجع

سجلت أسعار النفط (الجمعة) تراجعاً بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية جراء التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي؛ بسبب موجة باردة، والتي ولدت مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات بزيادة المعروض.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً بنسبة 0.3 % إلى 78.87 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 74.01 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان 2% أمس الخميس مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى مجموعة أوبك في توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط، والخامان في طريقهما لإنهاء الأسبوع مرتفعين بما يتراوح بين 1 و2 %، حيث توقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط في 2024، مؤكدة أن السوق تبدو مزودة بإمدادات جيدة بفضل النمو القوي في الدول غير الأعضاء بأوبك.
وتتوقع الوكالة ارتفاع إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون برميل يومياً إلى مستوى جديد عند 103.5 مليون برميل يومياً في 2024، مدعومة بإنتاج قياسي من الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا وكندا. وفق “أخبار 24”.
كما توقع رئيس وحدة إن.إس تريدينج التابعة لنيسان سيكيوريتيز، هيرويوكي كيكوكاوا، أن تؤثر التوترات في الشرق الأوسط والصراع الأمريكي الصيني مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، بالسلب على الطلب على الطاقة، مرجحاً أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 70 و76 دولاراً في حال لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسرعة أكبر.
من جهتها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل؛ بسبب الطلب القوي من المصافي في الأسبوع المنتهي في 12 يناير الحالي، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.