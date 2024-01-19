رسمياً.. الاتفاق يمدد عقد “جيرارد”

أعلن نادي الاتفاق عن تمديد عقد المدير الفني للفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لغاية 2027.
ووقع الاتفاق مع جيرارد في يوليو 2023 لمدة عامين، ليتم لاحقاً تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، مع إمكانية التجديد في عام 2027.
قال ستيفن جيرارد: “حمل قرار التجديد الكثير من المشاعر الإيجابية لي ولعائلتي، إذ جاء تتويجاً للعمل الجاد والتفاني الحقيقي الذي أظهره الجميع منذ اليوم الأول.
وأدركنا منذ البداية حجم المسؤولية وكمية التحديات التي تنتظرنا، ما دفعنا للاستثمار في إنشاء بنى تحتية جديدة مثل مرافق جديدة للتدريبات وبناء ملعب جديد. وحققنا تقدماً ملحوظاً في هذه المشاريع، نتيجةً للثقة المتبادلة بيني وبين إدارة النادي. كما نتطلع للمستقبل وللعودة إلى منصات التتويج”.
وأضاف المدرب الإنجليزي: “عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، تكون الأولوية دائماً للأهداف قصيرة الأمد. إلا أن الرئيس الجديد يركز على بناء مشروع رياضي طويل الأمد ولدينا توافق كبير على مستوى وجهات النظر. وندرك جميعاً أن النجاح لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، إلا أن سقف طموحاتنا المرتفع سيجعل من رحلتنا نحو القمة حكاية رياضية مُلهمة. ونسعى لبناء فريقٍ تنافسي بثقافةٍ كرويةٍ عالية، لنترك علامةً فارقةً في تاريخ النادي العريق”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي الاتفاق لخوض ثلاثة مباريات ودية خلال معسكر الفريق الشتوي في دولة الإمارات، قبل لقاء نادي الخليج في 15 فبراير 2024 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري.